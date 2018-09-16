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Гройсман провел встречу с Кондолизой Райс

Украина вышла на путь перемен в сложное время своей истории. И это время требует жестких решений

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с государственным секретарем США 2005-2009 годов Кондолизой Райс, передает правительственная пресс-служба.

"У нас впереди очень интересные дискуссии. Особенно о тех угрозах, с которыми мы сталкиваемся, - сказал Гройсман. - Мы имеем внутренние вызовы, внешние угрозы и ценим политику США по поддержке нашего суверенитета. Мы должны вместе строить демократическое и безопасное будущее. Мы вышли на путь изменений. Время непростое. Вызовы серьезные. И это время твердых решений".

В свою очередь Райс отметила, что впервые посетила Украину еще в 1979 году. И уже тогда наша страна стала для нее особенной.

"Я понимала, сколько надо сделать, как будет трудно. Особенно в контексте построения демократии. Я даже книгу написала о развитии демократии, - подчеркнула экс-госсекретарь. - Этот процесс требует сил и терпения. Но я думаю, что США для Украины являются поддержкой. Я рада, что у нас есть прочные связи. И их надо поддерживать - на разных уровнях и в разных сферах. Я вижу вашу преданность реформам и думаю, что США будут важным партнером и поддержкой".

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