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Европу может ожидать паралич и дезинтеграция, - Нил Фергюсон

Старший научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета Нил Фергюсон считает, что Европу может ожидать паралич и дезинтеграция

Об этом Фергюсон заявил, выступая на 15-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, сообщает Еспресо.TV.

"Будущие историки, я думаю, скажут, что Brexit – это тольки примечание к крупной проблеме европейской дезинтеграции. У меня есть ощущение, что проблемы в разы больше, чем может и хочет представить себе Европа. Во-первых, финансовый кризис они не одолели, во-вторых – запутались в арабской революции, третье – создали хаос миграционной кризиса 2015-2016 годов ... Я боюсь, что точка назначения – это паралич, а может и откат процесса европейской интеграции в обратную сторону", - сказал он.

Историк добавил, что источником значительных потрясений в обозримом будущем может стать также Китай и "черным лебедем" станет именно китайский кризис. По его мнению, среди факторов, которые могут вызвать кризис в Китае – демографический кризис, накопление чрезмерного долга, а также действия руководства страны по взятию под контроль Интернета и других сфер жизни – ведь это подавляет свободу творческой и научной мысли.

"Творчество и креативность – ключ ко всему. Если китайский режим достигнет успеха в превращении Интернета в большую машину надзора, первое что произойдет – свободная мысль и творчество умрут. Я уже это вижу, мои друзья из китайских университетов говорят, что замерзает наука", - отметил ученый.

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