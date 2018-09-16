Чугуев терроризирует банда молодчиков с бейсбольными битами
16 сентября, 2018, 19:31
На Харьковщине неизвестные в балаклавах и с битами избили шестерых людей
Происшествие случилось в ночь на воскресенье, 16 сентября 2018 года, в Чугуеве возле автостанции, передает Еспресо.TV.
В результате безоружные граждане попали в больницу. Мотив преступления устанавливают следователи.
По информации местных медиа, подобные нападения в городе довольно часты. Кто стоит за злоумышленниками, выясняет Нацполиция.
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