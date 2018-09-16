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Чугуев терроризирует банда молодчиков с бейсбольными битами

На Харьковщине неизвестные в балаклавах и с битами избили шестерых людей

Происшествие случилось в ночь на воскресенье, 16 сентября 2018 года, в Чугуеве возле автостанции, передает Еспресо.TV.

В результате безоружные граждане попали в больницу. Мотив преступления устанавливают следователи.

По информации местных медиа, подобные нападения в городе довольно часты. Кто стоит за злоумышленниками, выясняет Нацполиция.

 

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