Безвиз для Беларуси: соглашение об упрощенном пересечении границы с ЕС почти готово
16 сентября, 2018, 12:11
Руководитель представительства Европейского Союза в Беларуси Андреа Викторин выразила надежду на скорое подписание соглашения об упрощении визового режима для беларусов
Об этом она сообщила в эфире минского телеканала ОНТ.
"Сейчас проходят переговоры об упрощении визового режима. Уже есть предложения относительно даты проведения следующего раунда. Мы надеемся, что это будет последний", - сказала Викторин.
Она отметила, что соглашения почти готовы, а их подписание будет важным шагом.
"Наши отношения в последнее время улучшились. И мы хотим, чтобы у нас были эти визовые соглашения с Беларусью. Надеюсь на скорое подписание", - добавила Викторин.
- Переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии официально начались в январе 2014 года.
- В августе президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее заявил о серьезных торговых разногласиях с Россией, категорически возразил, что Беларусь могла бы стать частью российского государства.
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