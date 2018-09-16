Безвиз для Беларуси: соглашение об упрощенном пересечении границы с ЕС почти готово

16 сентября, 2018, 12:11

Руководитель представительства Европейского Союза в Беларуси Андреа Викторин выразила надежду на скорое подписание соглашения об упрощении визового режима для беларусов

Об этом она сообщила в эфире минского телеканала ОНТ.

"Сейчас проходят переговоры об упрощении визового режима. Уже есть предложения относительно даты проведения следующего раунда. Мы надеемся, что это будет последний", - сказала Викторин.

Она отметила, что соглашения почти готовы, а их подписание будет важным шагом.

"Наши отношения в последнее время улучшились. И мы хотим, чтобы у нас были эти визовые соглашения с Беларусью. Надеюсь на скорое подписание", - добавила Викторин.