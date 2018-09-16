 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Белорусы вышли на акцию против китайского химзавода

В Светлогорске (Республика Беларусь) в субботу, 15 сентября 2018 года, состоялся флешмоб против выбросов из расположенного там китайского химического предприятия

Не менее 150 человек в медицинских масках и с зелеными воздушными шарами собрались у центральной площади, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Пенсионеры, молодые семьи с детьми, старшеклассники надели медицинские маски и держали зеленые воздушные шары как символ того, что люди хотят дышать чистым воздухом. Жители райцентра возмущены, что новый завод загрязняет воздух. От выбросов в городе часто стоит вонь.

Между жителями райцентра ходил милиционер Евгений Беспалько и предупреждал по громкоговорителю, что "данное мероприятие является несанкционированным", за что наступает ответственность по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси. "Так арестуйте нас! Нам все равно, где умирать - здесь или в тюрьме!", - кричали на него в ответ пожилые люди. Другие участники флешмоба спрашивали у милиционера - имеет ли он сам детей и внуков?

Кроме того, молодой человек в штатском снимал присутствующих на портативную видеокамеру.

"Это не митинг, не пикет - транспарантов и плакатов не было, никто не предъявлял каких-либо требований. Поэтому не стоит милиции угрожать людям. Они просто вышли дышать чистым воздухом", - прокомментировала правозащитница Елена Маслюкова.

Утром 15 сентября Маслюкову и общественного активиста Анатолия Змитровича вызвали в прокуратуру. Прокурор района официально предупредил их об ответственности за участие или организацию несанкционированных мероприятий.

null

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

16 сентября, 2018 воскресенье

15 сентября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать