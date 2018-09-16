Белорусы вышли на акцию против китайского химзавода

16 сентября, 2018, 14:13

В Светлогорске (Республика Беларусь) в субботу, 15 сентября 2018 года, состоялся флешмоб против выбросов из расположенного там китайского химического предприятия

Не менее 150 человек в медицинских масках и с зелеными воздушными шарами собрались у центральной площади, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Пенсионеры, молодые семьи с детьми, старшеклассники надели медицинские маски и держали зеленые воздушные шары как символ того, что люди хотят дышать чистым воздухом. Жители райцентра возмущены, что новый завод загрязняет воздух. От выбросов в городе часто стоит вонь.

Между жителями райцентра ходил милиционер Евгений Беспалько и предупреждал по громкоговорителю, что "данное мероприятие является несанкционированным", за что наступает ответственность по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси. "Так арестуйте нас! Нам все равно, где умирать - здесь или в тюрьме!", - кричали на него в ответ пожилые люди. Другие участники флешмоба спрашивали у милиционера - имеет ли он сам детей и внуков?

Кроме того, молодой человек в штатском снимал присутствующих на портативную видеокамеру.

"Это не митинг, не пикет - транспарантов и плакатов не было, никто не предъявлял каких-либо требований. Поэтому не стоит милиции угрожать людям. Они просто вышли дышать чистым воздухом", - прокомментировала правозащитница Елена Маслюкова.

Утром 15 сентября Маслюкову и общественного активиста Анатолия Змитровича вызвали в прокуратуру. Прокурор района официально предупредил их об ответственности за участие или организацию несанкционированных мероприятий.