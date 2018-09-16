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Банки начали предоставлять налоговикам информацию о счетах ФОПов


фото: vdalo.info
В Украине заработал механизм взаимодействия Государственной фискальной службы и банковских учреждений в части обмена информацией относительно счетов физлиц-частных предпринимателей

Об этом сообщил и.о. заместителя главы ведомства Евгений Бамбизов на своей странице в Facebook.

"От банков получена первая информация о счетах, открытых лицами, имеющими статус ФЛП. Сейчас она обрабатывается. И уже предварительный анализ свидетельствует: только треть из них открыта как счета для ведения предпринимательской деятельности", - написал чиновник.

Он напомнил, что ГФС летом направила банкам требование предоставить информацию по всем физическим лицам, имеют открытые счета, так как считает очевидным фактом, что значительная часть ФОТ скрывают свои истинные доходы, используя для своей предпринимательской деятельности (конкретно - для расчетов за услуги и товары) счета, открытые по требованию физических лиц.

По его словам, с почти 2 млн самозанятых лиц банковские счета, открытые для осуществления предпринимательской деятельности, имеют лишь 964 тыс ФОТ.

Бамбизов считает, что речь идет об умышленном занижении оборотов бизнеса и уклонение от налогов.

"По предварительным оценкам, от этого бюджет несет существенные потери - речь идет о миллиардах гривен", - подчеркнул он.

 

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