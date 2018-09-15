Жадан презентовал новую книгу стихов
Об этом передает Интерфакс-Украина.
"Очень приятно сегодня презентовать эту книгу. Это не просто очередная книга ... она и писалась по-особенному, и печаталась по-особенному", - сказал Жадан со сцены в пятницу, 14 сентября, в Киеве.
Во время презентации в Киеве автор прочитал для своих поклонников поэтические произведения, которые вошли в новую книгу, а также стихотворения из предыдущих сборников.
Презентация проходила под гитарный аккомпанемент музыканта Олега Каданова.
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В сборник "Антенна" вошли 80 новых стихов автора как социально-политической и религиозной тематики, так и интимной лирики.
Представленные в сборнике стихи Жадана сопровождаются иллюстрациями харьковского уличного художника Гамлета Зиньковского, который стал широко известным после того, как одну из его работ на фасаде дома в Харькове неизвестные закрасили, что породило так называемую "войну граффити".
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Сборник поэзии "Антенна" представлено в двух вариантах: бюджетное черно-белое издание и дороже цветной альбом. Оба формата уже можно найти в книжных магазинах города.
- Напомним, в июле появился первый официальный трейлер украинского фильма "Дикое поле", снятого по мотивам романа Сергея Жадана "Ворошиловград".
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