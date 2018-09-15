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Жадан презентовал новую книгу стихов

Украинский писатель, поэт и волонтер Сергей Жадан представил в Киеве свой новый поэтический сборник "Антенна"

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Очень приятно сегодня презентовать эту книгу. Это не просто очередная книга ... она и писалась по-особенному, и печаталась по-особенному", - сказал Жадан со сцены в пятницу, 14 сентября, в Киеве.

Во время презентации в Киеве автор прочитал для своих поклонников поэтические произведения, которые вошли в новую книгу, а также стихотворения из предыдущих сборников.

Презентация проходила под гитарный аккомпанемент музыканта Олега Каданова.

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В сборник "Антенна" вошли 80 новых стихов автора как социально-политической и религиозной тематики, так и интимной лирики.

Представленные в сборнике стихи Жадана сопровождаются иллюстрациями харьковского уличного художника Гамлета Зиньковского, который стал широко известным после того, как одну из его работ на фасаде дома в Харькове неизвестные закрасили, что породило так называемую "войну граффити".

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Сборник поэзии "Антенна" представлено в двух вариантах: бюджетное черно-белое издание и дороже цветной альбом. Оба формата уже можно найти в книжных магазинах города.

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