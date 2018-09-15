 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Завтра в Ровно будет ускладено движение транспорта

Национальный университет водного хозяйства и природопользования будет проводить "Третий общеуниверситетский велопробег". Поэтому с 10:30 от корпуса №1 учреждения, что на улице Соборной, будет двигаться колонна велосипедистов

Ее маршрут будет пролегать через улицы Соборную, Князя Владимира Уласа Самчука, Грушевского, Видинскую, М. Карнаухова. И финиш велопробега - въезд в студгородок университета, что напротив Медицинской академии (бывшего медицинского колледжа), передает ровенское Радио Трек.

Из-за велопробега движение транспорта будет затруднено.

Также из-за празднования Дня микрорайона Басов Угол с 13:00 до 20:00 перекроют движение транспорта на участке от перекрестка ул. Чурай - Железнодорожная до перекрестка ул.Несвицкой - Погоринская.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 сентября, 2018 суббота

больше новостей

15 сентября, 2018 суббота

14 сентября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать