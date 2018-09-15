Завтра в Ровно будет ускладено движение транспорта

15 сентября, 2018, 22:32

Национальный университет водного хозяйства и природопользования будет проводить "Третий общеуниверситетский велопробег". Поэтому с 10:30 от корпуса №1 учреждения, что на улице Соборной, будет двигаться колонна велосипедистов

Ее маршрут будет пролегать через улицы Соборную, Князя Владимира Уласа Самчука, Грушевского, Видинскую, М. Карнаухова. И финиш велопробега - въезд в студгородок университета, что напротив Медицинской академии (бывшего медицинского колледжа), передает ровенское Радио Трек.

Из-за велопробега движение транспорта будет затруднено.

Также из-за празднования Дня микрорайона Басов Угол с 13:00 до 20:00 перекроют движение транспорта на участке от перекрестка ул. Чурай - Железнодорожная до перекрестка ул.Несвицкой - Погоринская.