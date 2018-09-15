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Избитого Балуха не показывают адвокату

Ссылаясь на нерабочий день, адвоката Владимира Балуха Тараса Омельченко не пускают в СИЗО Симферополя, где удерживают политзаключенного

Как сообщил архиепископ Крымский и Симферопольский Климент, вместе с адвокатом они приехали в СИЗО, где сначала им отказали сотрудники колонии в доступе к Балуху. В СИЗО предложили подождать начальника колонии, который должен дать разрешение на встречу. Впрочем, начальник СИЗО также отказал Клименту и адвокату, передает Громадське ТБ

"Начальник СИЗО сказал, что все вопросы в рабочий день. Но создается странное впечатление, что только нас не пускают. Потому что к нам 2 адвоката заходили на встречу со своими подзащитными. Еще один адвокат зашел и уже минут 30 его нет", - отметил Климент.

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Он отметил, что сейчас они ждут под стенами СИЗО на встречу. Также начальник СИЗО сообщил Клименту и Омельченко, что вчера видел Балуха и с ним якобы все в порядке.

При этом в изоляторе отвергают информацию об избиении Балуха сотрудниками колонии, сообщила адвокат Балуха Ольга Динзе.

"Администрация СИЗО заявляет, что никаких прецедентов не было. Поэтому только личная встреча даст возможность понять", - отметила она.

Накануне заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что сотрудники СИЗО избили Балуха, который голодает уже более 180 дней.

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