Во время газосварочных работ в Житомире загорелась 11-этажка
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Хозяин, рабочие, которые проводили газосварочные работы в квартире и жильцы соседних квартир вышли самостоятельно на лестничную клетки. Прибыв на место происшествия, спасатели эвакуировали их на свежий воздух.
Чтобы работать в сильно задымленном среде, бойцы ГСЧС применили аппараты для защиты органов дыхания. Когда же смогли попасть в дом, выяснилось, что площадь пожара составляет около 14 кв.м помещения, где проводились газосварочные работы.
А очагом возгорания стал баллон с ацетиленом, который лежал на полу и горел. Быстрому распространению огня способствовал доступ кислорода через открытое окно и хранение в помещении горючих материалов. Бойцы ГСЧС оперативно закрыли вентиль баллона и охладили его водой. Действиями спасателей пожар локализован. Поэтому только после этого открыли окна и двери для проветривания помещения.
Ликвидация возгорания произошла в 12:08. Огнем уничтожены домашние вещи. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Причины пожара сейчас устанавливаются.
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