Во время газосварочных работ в Житомире загорелась 11-этажка

15 сентября, 2018, 17:15

15 сентября в 11:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире на 11-м этаже одиннадцатиэтажного жилого дома в городе Житомир

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Хозяин, рабочие, которые проводили газосварочные работы в квартире и жильцы соседних квартир вышли самостоятельно на лестничную клетки. Прибыв на место происшествия, спасатели эвакуировали их на свежий воздух.

Чтобы работать в сильно задымленном среде, бойцы ГСЧС применили аппараты для защиты органов дыхания. Когда же смогли попасть в дом, выяснилось, что площадь пожара составляет около 14 кв.м помещения, где проводились газосварочные работы.

А очагом возгорания стал баллон с ацетиленом, который лежал на полу и горел. Быстрому распространению огня способствовал доступ кислорода через открытое окно и хранение в помещении горючих материалов. Бойцы ГСЧС оперативно закрыли вентиль баллона и охладили его водой. Действиями спасателей пожар локализован. Поэтому только после этого открыли окна и двери для проветривания помещения.

Ликвидация возгорания произошла в 12:08. Огнем уничтожены домашние вещи. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Причины пожара сейчас устанавливаются.