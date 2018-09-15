Во Львове обещают сорвать "неполноценный концертик" популярного "певунчика"

15 сентября, 2018, 14:03

Общественный активист и представитель "Добровольческого движения ОУН" Олег Окопский заявил, что популярному певцу Монатику готовят "теплый прием" во Львове. Его поддержал руководитель Экономического бойкотного движения во Львове Олег Радик

Также Окопский призвал сделать аналогичное в других украинских городах, пишет львовское издание Форпост.

По его словам, Монатик активно гастролирует по территории России и даже там снимается в рекламе.

"Певунчик Монатик активно гастролирует Украиной и даже будет давать концерты в Тернополе (уже есть афиши). Во Львове он определенно не будет давать своих неполноценных концертиков (наше патриотическое среда не позволит)", - отметил Окопский.

Кроме того, представитель националистического движения призвал "сознательных тернополян, франковчан и сознательных украинцев по всей Украине не допускать в своих городах шабаши такого рода предателей ("Время и стекло", Mozgi, Loboda и другой шушери)". Я понимаю, что это трудно, это надоело, это провоцирует определенные возмущения и напряжение. Но сидеть в мокрых окопах месяцами тоже не слишком приятное явление. Гораздо удобнее сидеть дома и бросать в Facebook патриотические постики и картинки, кричать "Путин - х**ло". Но если мы - не в окопах, то должны защищать наши моральные и ценностные границы здесь, на месте. Потому что, когда сегодня мы закроем глаза на такое поведение "наших" псевдоартистов, то завтра не будем иметь морального права обвинять власть в сотрудничестве с врагом", - отметил активист.

Радик, со своей стороны, заявил, что "Монатика во Львове не будет, пока тот не признает публично оккупанта оккупантом".