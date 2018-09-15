Во Львове обещают сорвать "неполноценный концертик" популярного "певунчика"
Также Окопский призвал сделать аналогичное в других украинских городах, пишет львовское издание Форпост.
По его словам, Монатик активно гастролирует по территории России и даже там снимается в рекламе.
"Певунчик Монатик активно гастролирует Украиной и даже будет давать концерты в Тернополе (уже есть афиши). Во Львове он определенно не будет давать своих неполноценных концертиков (наше патриотическое среда не позволит)", - отметил Окопский.
Кроме того, представитель националистического движения призвал "сознательных тернополян, франковчан и сознательных украинцев по всей Украине не допускать в своих городах шабаши такого рода предателей ("Время и стекло", Mozgi, Loboda и другой шушери)". Я понимаю, что это трудно, это надоело, это провоцирует определенные возмущения и напряжение. Но сидеть в мокрых окопах месяцами тоже не слишком приятное явление. Гораздо удобнее сидеть дома и бросать в Facebook патриотические постики и картинки, кричать "Путин - х**ло". Но если мы - не в окопах, то должны защищать наши моральные и ценностные границы здесь, на месте. Потому что, когда сегодня мы закроем глаза на такое поведение "наших" псевдоартистов, то завтра не будем иметь морального права обвинять власть в сотрудничестве с врагом", - отметил активист.
Радик, со своей стороны, заявил, что "Монатика во Львове не будет, пока тот не признает публично оккупанта оккупантом".
- Напомним, в январе 2015 года в Моршине был сорван концерт Натальи Валевской, которая пела "регионалам" на Антимайдане, а в апреле того же года этой же певице не дали выступить в Трускавце. При этом в Верховине Валевская требовала снять со сцены красно-черный флаг украинских националистов.