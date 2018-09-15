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Во Франковске ищут желающих работать директорами школ

Департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета объявил конкурсы на вакантные должности директоров СОШ №10 и Микитинецкой СОШ

Должностной оклад директора учреждения соответствует 16 тарифному разряду Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда. Предусматриваются доплаты и надбавки, материальная помощь на оздоровление, денежное вознаграждение за добросовестный труд и прочие поощряемые и компенсационные выплаты в соответствии с действующим законодательством, передает местное издание Курс.

Квалификационные требования к участникам конкурса:

должность руководителя учреждения общего среднего образования Ивано-Франковского городского совета может занимать лицо, являющееся гражданином Украины, которое имеет высшее образование степени не ниже магистра и стаж педагогической работы не менее трех лет, а также организаторские способности, физическое и психическое состояние которого не препятствует выполнению профессиональных обязанностей.

Перечень документов, представляемых на конкурс:

- заявление об участии в конкурсе с предоставлением согласия на обработку персональных данных согласно закону Украины "О защите персональных данных";

- автобиография и резюме (по выбору участника конкурса);

- копия документа, удостоверяющего личность и подтверждает гражданство Украины;

- копия документа о высшем образовании не ниже степени магистра (специалиста);

- копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих стаж педагогической деятельности не менее трех лет на момент их представления;

- справка об отсутствии судимости;

- мотивационное письмо, составленное в произвольной форме;

- перспективный план развития учреждения;

- другие документы, подтверждающие профессиональные и моральные качества.

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Конкурсный отбор победителя конкурса осуществляется по результатам:

- проверки на знание законодательства Украины в сфере общего среднего образования, в частности законов Украины "Об образовании", "Об общем среднем образовании", других нормативно-правовых актов в сфере общего среднего образования, а также Концепции реализации государственной политики в сфере реформирования общего среднего образования "Новая украинская школа" на период до 2029 года, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 14 декабря 2016 года № 988-р;

- проверки профессиональных компетентностей, происходит путем письменного решения ситуационной задачи;

- публичной и открытой презентации на государственном языке перспективного плана развития учреждения общего среднего образования, а также предоставления ответов на вопросы членов конкурсной комиссии о проведенной презентации.

Документы подаются лично претендентом в конкурсную комиссию на адрес: ул. Кардинала Любомира Гузара, 15,. Ивано-Франковск (Департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета).

Срок подачи документов до 16 часов 12 октября 2018 года.

  • Напомним, в этом году на переоснащение начальной школы было выделено более 1 млрд грн.
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