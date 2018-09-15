В "Хореи Казацкой" вышел новый альбом
15 сентября, 2018, 20:51
Эпиграфом этого сборника песен стал одноименное произведение Григория Сковороды "De Libertate"
Кроме того, в альбом вошли произведения Тараса Шевченко и Василия Стуса, передает Еспресо.TV.
Также в сборнике есть песни революции 1917 года и современные произведения о войне на востоке Украины.
Изюминка этого альбома - исполнение 2-х песен вместе с симфоническим оркестром.
"Альбом является следствием наших нескольких лет исследований и создание программы о свободе, как такой лекции-концерте, которая охватывает, которая связывает воедино Древние времена, Средневековье и современную революцию и войну за достоинство и свободу, которую мы сейчас отстаиваем все", - говорит руководитель группы Тарас Компаниченко.
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