В Мукачево начался фестиваль пива
Кроме пива от 11 крафтовой пивоварен на фестивале можно найти много интересного, хорошо пробуют к хмельного напитка. Здесь каждый может попробовать уникальный крафтовой сыр, улиток, палинку настоянную на раковинах, мясо мангалицы, шовдарь зайца, сосиски, шашлык, рульку, ушки свиньи, крылышки, жареную рыбу, и картофель, передает Мукачево.net.
Цена на пиво в среднем 35 - 50 гривен. Здесь можно найти разное пиво, светлое, темное, нефильтрованное, различных марок и вкусов.
Читайте также: 6 здоровых блюд к завтраку, которые затмят обычную яичницу
Субботний день будет посвящен делегации из Германии, которая представит немецкое пиво.
С 13:00 начнется фестиваль немецкой культуры "Karpatenland". В программе выступления танцевальных и певческих коллективов.
На 18:00 часовую субботу запланирован большой концерт звезд украинской сцены, а именно Марии Бурмаки и Gypsy Lyre, Фомы и группы "Мандри", GrozovSka Band, "Антитела".
В воскресенье с 16:00 будет проходить Мукачевский городской фестиваль национальных культур "В семье единой" с участием национально-культурных обществ, творческих коллективов и индивидуальных исполнителей разных национальностей.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-