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В Баку пройдет совместный турецко-азербайджанский парад к 100-летию освобождения от большевиков

В столице Азербайджана состоится грандиозный парад, посвященный 100-летию со дня освобождения Кавказской исламской армией города Баку от большевистско-дашнакских вооруженных формирований

Во время парада над площадью Азадлыг (по укр. Свобода) пролетят штурмовики Су-25 и истребители МИГ-29, военно-транспортные вертолеты Ми-8 и Ми-17, а по самой площади военным маршем пройдут кавалерия Государственной пограничной службы, разная техника и военный оркестр, передает 1news.az.

Парад будет транслироваться вживую различными телеканалами (в частности, АзТВ), причем не только азербайджанскими, но и турецкими, поскольку, по данным Anadolu, к действу присоединятся самолеты знаменитой турецкой пилотажной группы Türk Yıldızları ("Турецкие звезды"), которые продемонстрируют фигуры высшего пилотажа.

Во время парада дорожное движение в центре Баку будет ограничено. В частности, от площади Азадлыг до площади Государственного флага по всему проспекту Нефтяников и на всех улицах и проспектах, которые пересекаются с ним.

 

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