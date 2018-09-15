Украине следует делать ставку на распад России с середины, а не на Навального, - политолог

15 сентября, 2018, 18:32

Украина должна рассчитывать не на "западников" или российских "демократов", а на внесистемные силы, такие как регионалисты или движения, которые ставят перед собой задачу обретения субъектности

Это обусловлено тем, что такие знаковые фигуры российского оппозиционного движения как, например, Алексей Навальный, который формирует повестку дня протестного движения в России, делают странные заявления, которые не отличаются от тех, что делают официальные власти. И в то же время в составе РФ находятся крупные самостоятельные этносы, способные на демонтаж империи, считает киевский политолог Павел Подобед.

В частности, он отмечает необходимость обратить внимание на Поволжья.

"В моем понимании в Поволжье - семь полноценных стран. Это Эрзяно-Мокшания, которая состоит из Эрзянь Мастор и Мокшань Мастор. Они в значительной степени искусственно объединены в одну республику. Еще две финно-угорские республики - Удмуртия и Марий Эл. Также три тюркские республики - Татарстан, Башкортостан и Чувашия. Они представляют собой спящий клубок пассионарной энергии. В первую очередь речь идет о тюркских регионах, в которых эта пассионарность наиболее ярко выражена. Именно они могут нас удивить в определенный момент. К этому моменту нужно подойти подготовленными", - заявил Подобед в интервью проекта Идель. Реалии.

По его мнению, Украина может стать площадкой для национально-освободительных движений народов Поволжья.