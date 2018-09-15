Украине следует делать ставку на распад России с середины, а не на Навального, - политолог
Это обусловлено тем, что такие знаковые фигуры российского оппозиционного движения как, например, Алексей Навальный, который формирует повестку дня протестного движения в России, делают странные заявления, которые не отличаются от тех, что делают официальные власти. И в то же время в составе РФ находятся крупные самостоятельные этносы, способные на демонтаж империи, считает киевский политолог Павел Подобед.
В частности, он отмечает необходимость обратить внимание на Поволжья.
"В моем понимании в Поволжье - семь полноценных стран. Это Эрзяно-Мокшания, которая состоит из Эрзянь Мастор и Мокшань Мастор. Они в значительной степени искусственно объединены в одну республику. Еще две финно-угорские республики - Удмуртия и Марий Эл. Также три тюркские республики - Татарстан, Башкортостан и Чувашия. Они представляют собой спящий клубок пассионарной энергии. В первую очередь речь идет о тюркских регионах, в которых эта пассионарность наиболее ярко выражена. Именно они могут нас удивить в определенный момент. К этому моменту нужно подойти подготовленными", - заявил Подобед в интервью проекта Идель. Реалии.
По его мнению, Украина может стать площадкой для национально-освободительных движений народов Поволжья.
- Напомним, в марте 2018 года в Киеве состоялась пресс-конференция представителей коренных народов Поволжья, на которой было объявлено о создании общественного движения "Свободный Идель-Урал", что ставит перед собой цель обретения реального суверенитета республиками Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Марий-Эл и Мордовия.
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