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Тернопольщиной “гуляет” опасная инфекция

В Борщевском, Кременецком и Теребовлянском районах Тернопольской области зарегистрировано 3 вспышки бытового сальмонеллеза

Как сообщают в Тернопольском областном лабораторном центре, число пострадавших - 12 человек, в том числе 3 детей, пишет Шум.

Специалистами Государственного учреждения "Тернопольский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" проведено эпидемиологическое расследование с целью установления источника вероятных факторов передачи инфекции, обстоятельств и причин, которые способствовали возникновению инфекционных заболеваний.

Организован необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий с целью локализации и ликвидации очагов.

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