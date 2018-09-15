Тернопольщиной “гуляет” опасная инфекция
15 сентября, 2018, 22:13
В Борщевском, Кременецком и Теребовлянском районах Тернопольской области зарегистрировано 3 вспышки бытового сальмонеллеза
Как сообщают в Тернопольском областном лабораторном центре, число пострадавших - 12 человек, в том числе 3 детей, пишет Шум.
Специалистами Государственного учреждения "Тернопольский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" проведено эпидемиологическое расследование с целью установления источника вероятных факторов передачи инфекции, обстоятельств и причин, которые способствовали возникновению инфекционных заболеваний.
Организован необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий с целью локализации и ликвидации очагов.
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