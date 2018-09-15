Телефон с досье ГРУшников из Солсбери оказался приемной Минобороны РФ

15 сентября, 2018, 21:30

Сотрудник московского бюро ABC News Патрик Ривелли и московский корреспондент британской газеты The Independent Оливер Кэрролл устроили эксперимент и позвонили по номеру телефона из документов сотрудника ГРУ Александра Петрова, который вместе со своим напарником подозревается в совершении теракта с применением яда "Новичок" в английском городе Солсбери

Им ответили и заявили, что это номер Министерства обороны России, написали журналисты в Twitter.

"Мужчина, который ответил в третьем часу ночи, подтвердил, что я попал в министерство", - отметил Ривелли.

Как заявил Кэрролл, его собеседник тоже подтвердил, что набранный номер принадлежит приемной Минобороны.

После вопроса журналиста о том, есть ли Петров сотрудником ведомства, там положили трубку.

I called the phone number on this passport file of the #Salisbury poisoning suspect Alexander Petrov, that @bellingcat published and which @novaya_gazeta says is a Russian Defense ministry number.

Man who answered at 3am confirmed I had got through to the ministry.#Russia pic.twitter.com/cjZpD3t2wI — Patrick Reevell (@Reevellp) 15 сентября 2018 г.