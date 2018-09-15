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Телефон с досье ГРУшников из Солсбери оказался приемной Минобороны РФ

Александр Петров
Сотрудник московского бюро ABC News Патрик Ривелли и московский корреспондент британской газеты The Independent Оливер Кэрролл устроили эксперимент и позвонили по номеру телефона из документов сотрудника ГРУ Александра Петрова, который вместе со своим напарником подозревается в совершении теракта с применением яда "Новичок" в английском городе Солсбери

Им ответили и заявили, что это номер Министерства обороны России, написали журналисты в Twitter.

"Мужчина, который ответил в третьем часу ночи, подтвердил, что я попал в министерство", - отметил Ривелли.

Как заявил Кэрролл, его собеседник тоже подтвердил, что набранный номер принадлежит приемной Минобороны.

После вопроса журналиста о том, есть ли Петров сотрудником ведомства, там положили трубку.

  • Досье подозреваемых в терроризме Петрова и Боширова перед этим обнародовал проект Bellingcat.
  • На одном из опубликованных документов стоит штамп "Сведений не давать" и московский телефон: 195-79-66, а также сделана от руки отметка "Есть письмо с.с." Такой аббревиатурой обычно обозначают сведения под грифом "совершенно секретно" (рус. с.с.).
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