Телефон с досье ГРУшников из Солсбери оказался приемной Минобороны РФ
15 сентября, 2018, 21:30
Сотрудник московского бюро ABC News Патрик Ривелли и московский корреспондент британской газеты The Independent Оливер Кэрролл устроили эксперимент и позвонили по номеру телефона из документов сотрудника ГРУ Александра Петрова, который вместе со своим напарником подозревается в совершении теракта с применением яда "Новичок" в английском городе Солсбери
Им ответили и заявили, что это номер Министерства обороны России, написали журналисты в Twitter.
"Мужчина, который ответил в третьем часу ночи, подтвердил, что я попал в министерство", - отметил Ривелли.
Как заявил Кэрролл, его собеседник тоже подтвердил, что набранный номер принадлежит приемной Минобороны.
После вопроса журналиста о том, есть ли Петров сотрудником ведомства, там положили трубку.
I called the phone number on this passport file of the #Salisbury poisoning suspect Alexander Petrov, that @bellingcat published and which @novaya_gazeta says is a Russian Defense ministry number.— Patrick Reevell (@Reevellp) 15 сентября 2018 г.
Man who answered at 3am confirmed I had got through to the ministry.#Russia pic.twitter.com/cjZpD3t2wI
- Досье подозреваемых в терроризме Петрова и Боширова перед этим обнародовал проект Bellingcat.
- На одном из опубликованных документов стоит штамп "Сведений не давать" и московский телефон: 195-79-66, а также сделана от руки отметка "Есть письмо с.с." Такой аббревиатурой обычно обозначают сведения под грифом "совершенно секретно" (рус. с.с.).
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