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Сутки на фронте: 2 оккупантов уничтожено, 3 ранены


фото: mincult.kmu.gov.ua
На протяжении прошлых суток, 14 сентября 2018 года, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. В то же время, по данным военной разведки, двух оккупантов уничтожено, трое ранены

Об этом говорится в выложенном на Facebook утреннем возведении ООС по состоянию на 07:00 субботы,15 сентября.

При этом российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в информации от военных.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Желтое, Крымское, Новотошковское, Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутове, Водяное, Лебединское и Широкино.

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Из минометов 82-го калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил вечером на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Чермалык и Водяное.

Также по позициям защитников Чермалика оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

Уже 15 сентября от начала суток оккупанты из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Гнутового и Водяного. По защитникам украинских опорных пунктов на Мариупольском направлении также противник трижды открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм.

"Потерь среди наших защитников нет", - отметили в штабе ООС.

  • Напомним, в августе в зоне ООС погибло 18 украинских бойцов, это вдвое больше, чем в июле, когда сообщалось о 7 потерях.
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