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Стало известно, сколько украинцев поддержали бы вступление в ЕС и НАТО на референдуме


фото: vatel-brussels.be
58,1% украинцев поддерживают членство Украины в Европейском Союзе и готовы голосовать за это на общегосударственном референдуме, одновременно в поддержку вхождения в состав НАТО высказались бы 46,3% опрошенных

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, одновременно проведенного тремя исследовательскими организациями (КМИС, Центр Разумкова и "Социсом") и обнародованным на официальном сайте Центра.

За членство в ЕС председателю голосовать 58,1%, против - 23,9%, не определились - 9,8%.

Однозначно Украину в НАТО видят 46,3%, против выступили бы - 31,6%, еще не определились или отказались отвечать - 13,2%.

При этом 8-9% не принимали бы участия в подобном референдуме.

  • Опрос проводился с 30 августа по 9 сентября 2018 года в разных регионах Украины. К нему присоединились более 10 тыс. лиц, которые также ответили на вопрос о кандидатах в президенты, наиболее выгодных России, и о том, готовы ли они сейчас к уличным протестам.
  • Средняя продолжительность одного интервью составляла 23 мин.
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