Россиян предупредили по поводу перевода валютных депозитов в рубли

15 сентября, 2018, 10:45

Банковский сектор России сможет справиться с последствиями введения США новых запланированных санкций, которые один из разработчиков законопроекта сенатор Линдси Грэм назвал "адскими"

Об этом рассказал глава ВТБ, который является одним из крупнейших российских государственных банков, Андрей Костин в интервью телеканалу Bloomberg

Он отметил, что в ВТБ готовятся к любому повороту событий и рассчитывают на поддержку ЦБ и правительства.

"Я не буду сейчас раскрывать всех планов - на то они и планы. Но у нас есть ряд мероприятий, которые позволят нам защитить наших клиентов, наших вкладчиков", - отметил Костин.

Дополнительных подробностей Костин не привел, однако из его ответа следует, что возврат средств из долларовых вкладов может быть проведен в другой валюте, отмечает портал Banki.ru.

"Я убежден, что все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги. Это принципиальный момент. Как это будет сделано, в какой валюте - это уже другой вопрос", - подчеркнул глава ВТБ.

Официальный представитель Кремля отказался комментировать слова Костина.

По словам Дмитрия Пескова, он "все-таки является пресс-секретарем Путина, а не Костина".

В то же время, руководитель российского Центробанка Эльвира Набиуллина категорически отрицала проведения подобных мероприятий.

"Никаких угроз для валютных вкладов не видим, и никаких мер по принудительной конвертации не рассматривали, у нас даже мысли такой не было. Эти меры могут лишь подорвать доверие к банковской системе", - сказала она.

По ее данным, доля валютных вкладов на балансах банков РФ сейчас составляет около $ 87 млрд.