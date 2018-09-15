Россиян предупредили по поводу перевода валютных депозитов в рубли
Об этом рассказал глава ВТБ, который является одним из крупнейших российских государственных банков, Андрей Костин в интервью телеканалу Bloomberg
Он отметил, что в ВТБ готовятся к любому повороту событий и рассчитывают на поддержку ЦБ и правительства.
"Я не буду сейчас раскрывать всех планов - на то они и планы. Но у нас есть ряд мероприятий, которые позволят нам защитить наших клиентов, наших вкладчиков", - отметил Костин.
Дополнительных подробностей Костин не привел, однако из его ответа следует, что возврат средств из долларовых вкладов может быть проведен в другой валюте, отмечает портал Banki.ru.
"Я убежден, что все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги. Это принципиальный момент. Как это будет сделано, в какой валюте - это уже другой вопрос", - подчеркнул глава ВТБ.
Официальный представитель Кремля отказался комментировать слова Костина.
По словам Дмитрия Пескова, он "все-таки является пресс-секретарем Путина, а не Костина".
В то же время, руководитель российского Центробанка Эльвира Набиуллина категорически отрицала проведения подобных мероприятий.
"Никаких угроз для валютных вкладов не видим, и никаких мер по принудительной конвертации не рассматривали, у нас даже мысли такой не было. Эти меры могут лишь подорвать доверие к банковской системе", - сказала она.
По ее данным, доля валютных вкладов на балансах банков РФ сейчас составляет около $ 87 млрд.
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