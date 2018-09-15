"Королеву маршруток" Николаева оштрафовали на 11 млн грн

15 сентября, 2018, 19:35

В Николаеве фирму-перевозчика, которая использовала труд работников без надлежащего оформления трудовых отношений, оштрафовали на 11 млн 727 тыс. грн

По результатам инспекции фирмы, которая предоставляет услуги пассажирских автоперевозок по городским маршрутам, установили факт допуска 105 работников к работе без оформления трудовых отношений. Среди этих работников 104 водителя и 1 диспетчер, передает местный портал ПреступностиНЕТ.

"Водители, начиная свой рабочий день с предрейсовых медицинских осмотров и технического осмотра транспортного средства, работали согласно режима и графиков обслуживания автобусных маршрутов. Распоряжение и контроль за выполнением работы осуществляло руководство автоперевозчика. Несмотря на это, между перевозчиком и водителями не были оформлены трудовые договоры. Согласно объяснению одного из водителей, он работал в таких условиях около 10 лет", - сообщили в Управлении Гоструда в Николаевской области.

Согласно ч. 2 ст. 265 Кодекса законов о труде Украины за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора субъекты хозяйствования несут ответственность в виде штрафа в 30-кратном размере минимальной заработной платы за каждого работника.

Как стало известно изданию, штраф наложили на фирму "Гуриг-Сервис". По данным сайта "Youcontrol", одним из основателей и конечным бенефициаром этой фирмы является Инга Шаповалова - дочь бывшего главы Николаевской ОГА Алексея Гаркуши. Ранее она была депутатом Николаевского городского совета от Партии регионов, а сейчас входит в состав исполнительного комитета Николаевского городского совета.

Также Шаповаловой принадлежит фирма "Алан-Техно", которая занимается пассажирскими перевозками.