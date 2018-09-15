"Королеву маршруток" Николаева оштрафовали на 11 млн грн
По результатам инспекции фирмы, которая предоставляет услуги пассажирских автоперевозок по городским маршрутам, установили факт допуска 105 работников к работе без оформления трудовых отношений. Среди этих работников 104 водителя и 1 диспетчер, передает местный портал ПреступностиНЕТ.
"Водители, начиная свой рабочий день с предрейсовых медицинских осмотров и технического осмотра транспортного средства, работали согласно режима и графиков обслуживания автобусных маршрутов. Распоряжение и контроль за выполнением работы осуществляло руководство автоперевозчика. Несмотря на это, между перевозчиком и водителями не были оформлены трудовые договоры. Согласно объяснению одного из водителей, он работал в таких условиях около 10 лет", - сообщили в Управлении Гоструда в Николаевской области.
Согласно ч. 2 ст. 265 Кодекса законов о труде Украины за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора субъекты хозяйствования несут ответственность в виде штрафа в 30-кратном размере минимальной заработной платы за каждого работника.
Как стало известно изданию, штраф наложили на фирму "Гуриг-Сервис". По данным сайта "Youcontrol", одним из основателей и конечным бенефициаром этой фирмы является Инга Шаповалова - дочь бывшего главы Николаевской ОГА Алексея Гаркуши. Ранее она была депутатом Николаевского городского совета от Партии регионов, а сейчас входит в состав исполнительного комитета Николаевского городского совета.
Также Шаповаловой принадлежит фирма "Алан-Техно", которая занимается пассажирскими перевозками.