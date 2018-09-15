Профком ЛНУ им. Франко угрожает забастовкой

15 сентября, 2018, 15:41

Профком Первичной профсоюзной организации работников Львовского национального университета имени Ивана Франко выступил с обращением о выдвижении требований Кабинету Министров относительно заработной платы педагогических, научно-педагогических и научных работников, а в случае их невыполнения - объявление акции протеста

Об этом сообщила пресс-служба профсоюза, передает львовское издание Форпост.

Соответствующие письма направлены главе ЦК Профсоюза работников образования и науки Украины Г. Ф. Труханову и главе Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины Яцейко М.Г.

Ниже приведен полный текст обращения

"Первичная профсоюзная организация работников Львовского национального университета имени Ивана Франко выражает обеспокоенность дальнейшим обнищанием работников образования. Заработная плата работников образования отстает от роста цен на потребительские товары и на жилищно-коммунальные услуги.

По данным Министерства социальной политики Украины в ценах июля 2018 года фактический размер прожиточного минимума составил для трудоспособного лица 4 200 грн, то есть законодательно установленный размер занижен более, чем в два раза.

Профсоюзный комитет Первичной профсоюзной организации работников Львовского национального университета имени Ивана Франко констатирует, что на протяжении последних двух лет педагогическим работникам заработная плата повышалась дважды тогда, когда заработная плата научно-педагогических и научных работников не менялась. Это создает дисбаланс в заработной плате указанных категорий работников.

Первичная профсоюзная организация работников Львовского национального университета имени Ивана Франко выражает предложение выдвинуть требования к Кабинету Министров относительно заработной платы педагогических, научно-педагогических и научных работников, а в случае их невыполнения объявить акцию протеста против политики искусственного занижения размера заработной платы научно-педагогическим работникам и провести ее в сентябре 2018 г.

Основные требования:

- остановить рост разницы между прожиточным минимумом и минимальной зарплатой;

- установить прожиточный минимум на уровне фактического прожиточного минимума по данным Министерства социальной политики Украины;

- ликвидировать задолженность по выплате заработной платы в 2018 г.;

- восстановить дифференциацию должностных окладов согласно Единой тарифной сетки.

- возобновить выплату доплат и надбавок, предусмотренных законодательством, педагогическим работникам и работникам библиотек.

- начать реализацию положений ст. 61 закона Украины "Об образовании" в части формирования схемы должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических и научно-педагогических работников государственных и коммунальных заведений образования с учетом норм Закона, и утвердить их Кабинетом Министров Украины.

Обращение обсуждено и утверждено на заседании президиума профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации работников Львовского национального университета имени Ивана Франко 05 сентября 2018 года".