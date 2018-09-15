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Президент Эстонии убирает мусор в Днепре

Нынешний Всемирный день уборки глава эстонского государства, биолог по образованию Керсти Кальюлайд проводит в Днепре, где убирает городской парк

Об этом она сообщила на своей официальной странице в сети Facebook.

"Мы все должны  сохранить нашу планету для будущих поколений. Как сегодня, так и в другие дни мы все можем способствовать тому, чтобы сделать нашу жизненную среду чище и красивее", - отмечает политик.

Как уточняет Delfi.ee, Всемирный день уборки вырос из кампании эстонцев "Сделаем!". Сегодня он проводится в 150 странах мира.

 

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