Предполагаемый организатор покушения на Гандзюк согласился дать показания

15 сентября, 2018, 16:24

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что возможный организатор покушения на и. о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советника мэра Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк заявил о готовности давать показания

Об этом он сказал журналистам в субботу, 15 сентября 2018 года, в Киеве в кулуарах в рамках 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Я благодарю сотрудников Национальной полиции, которые вышли на четырех подозреваемых... Трое из них дают показания, у одного найдены дополнительные доказательства – ожоги на руках, емкости с соответствующим химическим веществом и другие доказательства. Таким образом, мы можем с большой долей вероятности считать, что именно эти четверо выполняли (покушение - ред.)", - заявил Луценко.

Генпрокурор отметил, что один из этих подозреваемых, со слов других подозреваемых, является возможным организатором, но "он пока что молчит".

"Он заявил о готовности давать показания, и для этого я поручил сотрудникам Службы безопасности Украины, как и обещал, именно они будут изучать вопрос организатора и заказчика", - добавил Луценко, отметив, что пока взял "тайм-аут" до решения Апелляционного суда.