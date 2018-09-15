Предполагаемый организатор покушения на Гандзюк согласился дать показания
Об этом он сказал журналистам в субботу, 15 сентября 2018 года, в Киеве в кулуарах в рамках 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).
"Я благодарю сотрудников Национальной полиции, которые вышли на четырех подозреваемых... Трое из них дают показания, у одного найдены дополнительные доказательства – ожоги на руках, емкости с соответствующим химическим веществом и другие доказательства. Таким образом, мы можем с большой долей вероятности считать, что именно эти четверо выполняли (покушение - ред.)", - заявил Луценко.
Генпрокурор отметил, что один из этих подозреваемых, со слов других подозреваемых, является возможным организатором, но "он пока что молчит".
"Он заявил о готовности давать показания, и для этого я поручил сотрудникам Службы безопасности Украины, как и обещал, именно они будут изучать вопрос организатора и заказчика", - добавил Луценко, отметив, что пока взял "тайм-аут" до решения Апелляционного суда.
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