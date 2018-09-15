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Предполагаемый организатор покушения на Гандзюк согласился дать показания

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что возможный организатор покушения на и. о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советника мэра Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк заявил о готовности давать показания

Об этом он сказал журналистам в субботу, 15 сентября 2018 года, в Киеве в кулуарах в рамках 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Я благодарю сотрудников Национальной полиции, которые вышли на четырех подозреваемых... Трое из них дают показания, у одного найдены дополнительные доказательства – ожоги на руках, емкости с соответствующим химическим веществом и другие доказательства. Таким образом, мы можем с большой долей вероятности считать, что именно эти четверо выполняли (покушение - ред.)", - заявил Луценко.

Генпрокурор отметил, что один из этих подозреваемых, со слов других подозреваемых, является возможным организатором, но "он пока что молчит".

"Он заявил о готовности давать показания, и для этого я поручил сотрудникам Службы безопасности Украины, как и обещал, именно они будут изучать вопрос организатора и заказчика", - добавил Луценко, отметив, что пока взял "тайм-аут" до решения Апелляционного суда.

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