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От Северного потока-2 Украина будет терять ежегодно $3 млрд, - Коболев

$3 млрд ежегодно. Именно такими могут быть убытки Украины от строительства российским "Газпромом" газопровода "Северный поток-2"

Об этом 15 сентября 2018 года заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает Еспресо.TV.

По его словам, строительство газопровода напрямую касается безопасности страны.

Коболев подчеркнул, что если в Украине не будет газового транзита, это станет полноценного военного вмешательства России.

 

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