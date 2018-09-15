От Северного потока-2 Украина будет терять ежегодно $3 млрд, - Коболев
15 сентября, 2018, 21:49
$3 млрд ежегодно. Именно такими могут быть убытки Украины от строительства российским "Газпромом" газопровода "Северный поток-2"
Об этом 15 сентября 2018 года заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает Еспресо.TV.
По его словам, строительство газопровода напрямую касается безопасности страны.
Коболев подчеркнул, что если в Украине не будет газового транзита, это станет полноценного военного вмешательства России.
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