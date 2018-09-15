Онуфрий выступил с обвинениями в адрес Вселенского патриархата

15 сентября, 2018, 15:00

Предстоятель УПЦ МП, митрополит Онуфрий в резкой форме высказался о Константинополе и политике, которую тот проводит в отношении Украины. По его словам, Вселенский патриархат якобы не имеет никакого права вмешиваться в украинские дела, поскольку их предшественники довели Византию до упадка, и бывшая могучая империя стала мусульманским государством

Такое мнение митрополит выразил в эфире одного из украинских телеканалов, передает его пресс-служба.

"Константинопольский патриархат направил в Украину двух своих экзархов. Такие действия являются антиканоническими - присылать в нашу независимую Церковь своих легатов, своих экзархов". - заявил иерарх и объяснил, почему Константинополь, как он считает, поступил неправильно.

"Когда-то это была могущественная церковь, которая охватывала весь цивилизованный мир, она себя отождествляла с Византийской империей. Византийская империя охватывала весь мир, и церковь была эквивалентна империи. Но сегодня той империи нет. Они живут прошлым", - отметил он.

Читайте также: В поисках утраченного единства. Зачем нужна украинская поместная церковь

При этом Онуфрий не делает разницы между церковной и светской историей и переносит обсуждение современной жизни Украины на историю Греции и Турции.

Читайте также: Крупнейшие православные святыни Украины, которые захватил Московский патриархат

"Сегодня великая держава Византия стала Турцией, и вера там сейчас не православная. Сегодня православных верующих там можно пересчитать на пальцах. Те, кто свою родную Отчизну довели до того, что она из православной державы превратилась в мусульманское государство, хотят нами командовать и учить нас, как нам нужно жить. Они тоже хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели свою Родину. Поэтому, нет ни морального, ни канонического права назначать сюда экзархов и вмешиваться в наши дела", - пояснил свою позицию предстоятель УПЦ МП.