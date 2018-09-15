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Омелян объяснил, какие цели преследуют те, кто начал судебный процесс против него

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в субботу, 15 сентября 2018 года, прокомментировал "Еспресо" объявление ему подозрения в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации

"Все обвинения, которые были выдвинуты, я рассматриваю просто как обвинение против меня лично с целью, чтобы я или подал в отставку, или с целью чтобы поставить меня в такие условия, чтобы работа (министерства - ред.) просто запнулась", - отметил он.

Как отметил министр, уходить с занимаемой должности он не собирается.

"Ни первое, ни второе не удастся", - добавил чиновник.

 

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