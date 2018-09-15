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Оккупированный город Красноперекопск в Крыму затянуло едкой мглой

Жители Красноперекопска (Яну Капу), что на севере Крымского полуострова, жалуются на смог

В соцсетях обсуждается вопрос происхождения испарений, передает Крымский бандеровец.

Часть авторов считает, что источником загрязнения является пресловутый "Крымский титан" в Армянске, другие же убеждены, что причиной является местное предприятие "Крымский содовый завод".

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