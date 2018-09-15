Оккупанты создали в ОРДО сеть стукачей, которые доносят на подозрительных верующих, - Козловский

15 сентября, 2018, 13:29

На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей оккупационная власть оказывает притеснения религиозным общинам

Верующих, которых начинают подозревать в скептическом отношении к оккупантам, арестовывают, незаконно удерживают в подвалах и подвергают психологическому и физическому истязанию. Об этом рассказал религиовед, старший научный сотрудник отделения религиоведения Института философии имени Г.С.Сковороды НАН Украины Игорь Козловский, передает Главком.

"МГБ" ("Министерство государственной безопасности", - ред.) создало специальный отдел, который контролирует религиозные организации, и создало систему информаторов для того, чтобы найти всех, кто так или иначе относится негативно или скептически к тем порядкам, которые установлены на этих территориях. Сейчас эти квазиобразования сделали свое законодательство. Это микс советчины, российского законодательства и их собственные фантазии на религиозную тему", - говорит Козловский.

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По его словам, также введено требование об обязательной перерегистрации всех украинских религиозных организаций до марта 2019 года.

"Но сейчас уже начинаются притеснения. Как любая тоталитарная система работает над унификацией, "ДНР", "ЛНР" нужна одна Церковь, одна религия, одна партия, один фюрер. Поэтому они или заставляют верующих выезжать за пределы региона, или, если оккупанты считают, что перед ними враг "молодых республик", это аресты, незаконные удержания и лишения свободы - это подвалы, концлагеря. К этим людям применяются не только психологические пытки, но и физические", - отмечает религиовед.

Как следствие, на оккупированных территориях Донбасса начинаются притеснения религиозных организаций.

"В квазигосударствах начинаются притеснения религиозных организаций, подражая те образцы, которые сейчас есть в России. Запрещены Свидетели Иеговы. Их Залы Царств восторженные. Делаются притеснения различных протестантских сообществ, в частности христиан-баптистов, которые входят во Всеукраинский союз христиан-баптистов, на том основании, что в их названии написано "всеукраинская". В июле начались притеснения мусульманских общин, которые не входили в пророссийские объединения", - подытожил Козловский.