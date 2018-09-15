Напали на судью, который слушает дело об убийствах людей "Беркутом" на Майдане

15 сентября, 2018, 09:27

Вечером в пятницу, 14 сентября 2018 года, возле собственного дома было совершено нападение на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука. На месте преступления работала милиция, а информация внесена в единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство)

Полиции нападавшего задержать не удалось. Судью госпитализировали в одну из киевских больниц, передает пресс-служба Совета судей Украины.

Предварительно, нападение злоумышленника на него, Дячук связывает с профессиональной деятельностью, о чем свидетельствуют угрозы расправиться с судьей и выражения, которые повторяют риторику людей, которые недовольны теми решениями, которые судьи принимают, и призывают к расправе над судьями.

"Судья Дячук известен общественности тем, что под его председательством проходят слушания дела убийства людей на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Дело, в котором уже фигурируют 157 пострадавших и более 500 свидетелей. На скамье подсудимых — пятеро экс-служащих киевского полка "Беркут". Их обвиняют в массовом убийстве протестующих, а также в совершении террористического акта. Дело бывших правоохранителей ведет коллегия судей председательствующим Дячуком и с участием суда присяжных", - отмечается в сообщении ССУ.

Учитывая выше изложенные обстоятельства и значительный общественный резонанс дела, которое слушает судья Дячук, Совет судей Украины обращается к правоохранительным органам тщательно расследовать попытку нападения и принять неотложные меры, чтобы "нападающего были задержаны и привлечены к ответственности".

Кроме того, высший орган судейского самоуправления еще и еще раз обращает внимание на то, что построение в Украине гражданского общества и правового государства "невозможно без становления суда, независимость и охрану которого обеспечивает каждый патриот Родины".

Председатель Совета судей Украины Олег Ткачук сообщил, что данный случай нападения на судью будет предметом обсуждения на заседании Рады, который состоится 17 сентября 2018 года в Одессе.

"Совет судей Украины обеспокоен тем, что те, кто призывает к расправе над судьями, все чаще переходят к действиям. Нужно безотлагательно принимать меры, которые положат этому конец!" - подчеркнул Ткачук.