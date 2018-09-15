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На Запорожье наемник боевиков получил 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

По материалам Службы безопасности Украины Токмакский районный суд Запорожской области приговорил боевика террористической организации "ДНР" к десяти годам лишения свободы заочно

Об этом 15 сентября сообщает пресс-центр СБ Украины.

Сотрудники контрразведки установили, что в сентябре 2014 года житель Амвросиевского района Донецкой области присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе бандформирования, он принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции вблизи с. Белая Каменка Старобельского района Донецкой области.

Впоследствии, занимая "должность командира взвода", злоумышленник организовывал незаконные наблюдательные пункты боевиков, а также осуществлял подготовку "подчиненных".

Суд признал участника группировки виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-1 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение.

Осужденный объявлен в розыск. Разоблачение противоправных действий злоумышленника проводилось Управлением СБУ в Волынской области.

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