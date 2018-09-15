На восточном побережье Соединенных Штатов есть первые жертвы "Флоренса"

15 сентября, 2018, 11:08

Из-за урагана "Флоренс" в Северной Каролине погибли уже 5 человек

Разрушительный ураган "Флоренс" привел к свержению деревьев, повышение уровня воды в реках, а также гибели 5 человек, прежде чем его категории был понижен до уровня тропического шторма, который все еще способен вызвать хаос, передает NTD.tv.

В частности, в Вилмингтоне погибли мать и ее ребенок, когда дерево упало на их дом в Вилмингтоне. Раненый отец ребенка был доставлен в больницу.

В штате округа Пендер, женщина умерла от сердечного приступа. Фельдшеры, которые пытались до нее добраться, были заблокированы обломками дома.

Кроме того, два человека погибли в округе Ленуар. Это 78-летний мужчина, который пытался подключить удлинители тока, тогда как другой человек умер, пытаясь спасти своих охотничьих собак, сообщил представитель округа.

"Мы знали, что это будет большая буря, но она достигла эпических размеров", - заявил губернатор штата Северная Каролина Рой Купер на пресс-конференции в городе Ралли.

Купер привел данные службы национального прогноза службы, согласно которым почти вся территория штата может быть покрыта несколькими метрами воды.

"Полмиллиона человек остались без электроэнергии, 26 тысяч человек были вынуждены покинуть дома и оставаться в убежищах, около 60 человек были эвакуированы из отеля в Джексонвиле, Северная Каролина, после того, как часть крыши обвалилась, более тысячи авиарейсов отменены", - приводит дополнительные подробности украинская служба Голоса Америки.