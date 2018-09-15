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На Ланжероне в Одессе подрались из-за строительства

Активисты патриотических организаций через месяц после просьбы остановить строительство на Ланжероне (Одесса) наведались на пляж. В субботу, 15 сентября 2018 года, Молодые люди демонтировали конструкции и поссорились с "боевым отрядом" строительства

Молодежь на стройплощадке встречала Нацполиция. Когда молодые люди демонтировали часть забора, правоохранители не вмешивались. После этого патриоты начали ставить опалубку. В этот момент активизировалась группа "спортсменов", нанятых, вероятно, для охраны строительства, пишет Пушкинская.net.

Между сторонами произошла стычка. В ход пошли баллончики с газом и огнетушители. Драку разняла полиция. После этого активисты продолжили демонтаж. К 11.00 они ушли из строения.

По данным полиции, в акции приняли участие около 60 патриотов.

Как напоминает издание, на Ланжероне в прибрежной зоне полным ходом идет строительство. По словам представителей ООО "Немо" там строится второй корпус оздоровительного центра дельфинотерапии для детей. Также в этом здании запланировано отель. Открыть центр хотят в 2020 году. Активисты же считают, что строительство в 100 метрах от уреза воды является незаконным, а оздоровительный центр - лишь прикрытие для очередного отеля.

18 августа активисты поставили ультиматум: или "Немо" останавливает строительство до проведения всех проверок госорганами, или патриоты придут на Ланжерон с "другим настроением".

28 августа общественные организации Одессы обратились в Генпрокуратуру с заявлением о якобы незаконном строительстве на Ланжероне. В областной прокуратуре сказали, что вмешаются в ход строительства, если не будет действовать ГАСИ.

 

 

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