Мужчины в костюмах уличных музыкантов открыли огонь по прохожим в центре Мехико

15 сентября, 2018, 19:16

В Мехико вооруженные мужчины, одетые в костюмы традиционных музыкантов мариачи, застрелили по меньшей мере трех человек и ранили по крайней мере семерых

Нападавшие открыли огонь на перекрестке возле площади Гарибальди, где обычно собираются туристы и много баров, где выступают музыканты мариачи, передает ВВС.

После этого вооруженные мужчины скрылись на мотоциклах.

"Площадь Гарибальди находится недалеко от печально известного района Тепито, где базируется один из крупных наркокартелей", - отмечается в сообщении.

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В прошлом месяце этот район страдал от волны насилия, после того как полиция арестовала главаря наркокартеля.

При этом количество убийств в мексиканской столице выросло с 2014 года. Более чем 200 тысяч человек были убиты или пропали без вести с 2006 года, когда мексиканское правительство объявило войну организованной преступности.

Самым смертельным оказался 2017 год, когда, по официальным данным, было убито 25 тысяч человек. Около три четверти из них стали жертвами организованной преступности.