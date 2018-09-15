Луценко снова внесет в Раду представление на депутатов от "Оппоблока"
Об этом вечером в пятницу, 14 сентября 2018 года, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в эфире одного из телеканалов, передает ВВС.
Он сообщил, что собирается "внести повторно представление, которое было абсолютно без причины ... возвращено регламентным комитетом Верховной Рады".
По его словам, Вилкула подозревают в причастности к "хищению земель", когда он был руководителем Днепропетровской областной государственной администрации.
Колесникова, за версией ГПУ, замешан в том, что когда он работал в Фонде государственного имущества, то "добился фактически приватизации ракетного завода, который уничтожен".
Дунаева же антикоррупционные органы подозревают в незаконном обогащении и неуплате налогов.
В июне регламентный комитет Верховной Рады Украины вернул прокуратуре представление на депутатов Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, которые были внесены в парламент в мае. По словам Луценко, тогда комитет не придерживался предусмотренных регламентом сроков рассмотрения представлений. Поэтому их нужно вносить заново, иначе депутаты смогут обжаловать снятие неприкосновенности в суде.
- В субботу, 8 сентября 2018 года, во время рабочей поездки в город Днепр генпрокурор пообещал, что в ближайшее время подаст в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с народного депутата, причастного к уничтожению части оборонной промышленности Украины. При этом его фамилии Луценко не назвал.
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