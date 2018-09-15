Луценко объяснил, когда объявит подозрение Ситнику

15 сентября, 2018, 10:29

Подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику в деле относительно возможного разглашения данных будет объявлено после ответа мобильного оператора по информации из телефонов журналистов

Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил вечером в пятницу, 14 сентября 2018 года, в эфире одного из украинских телеканалов.

"Если журналист является свидетелем преступления, я вынужден истребовать в законном порядке через суд данные из мобильного оператора, когда в этом месте в НАБУ находились два журналиста и один журналист", - отметил генпрокурор.

Луценко отметил, что в этой ситуации столкнулся с "непониманием" со стороны журналистского корпуса.

"Они говорят, что я не имею права вообще расследовать действия журналистов. Я когда сам работал в журналистике. И, в принципе, я в прокуратуре нахожусь для того, чтобы защищать права журналистов, в том числе. Но я имею еще и расследовать преступления. И если журналист является свидетелем преступления, я вынужден истребовать в законном порядке через суд данные из мобильного оператора, когда в этом месте в НАБУ находились два журналиста и один журналист. Как только ответ придет, мы вынуждены будем сформировать подозрение и вручить его лицу, чей голос идентифицирован во время этих действий - господину Сытнику", - добавил он.

