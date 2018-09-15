Харьковский литмузей приглашает на свой день рождения
15 сентября, 2018, 08:10
15 сентября 2018 года Харьковский литературный музей приглашает на празднование своего 30-летия
От 10 утра до 22 вечера на улице Багалея, 6 запланирована масштабная программа "разумных удовольствий", пишет Литакцент.
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А именно - детские образовательные программы, мастер-классы, ярмарка издателей, дискуссии про актуальные общественные проблемы, встречи с известными писателями Юрием Андруховичем, Тарасом Прохасько, Максом Кидруком и другими.
Полная программа здесь.
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