Харьковский литмузей приглашает на свой день рождения

15 сентября, 2018, 08:10

15 сентября 2018 года Харьковский литературный музей приглашает на празднование своего 30-летия

От 10 утра до 22 вечера на улице Багалея, 6 запланирована масштабная программа "разумных удовольствий", пишет Литакцент.

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А именно - детские образовательные программы, мастер-классы, ярмарка издателей, дискуссии про актуальные общественные проблемы, встречи с известными писателями Юрием Андруховичем, Тарасом Прохасько, Максом Кидруком и другими.

Полная программа здесь.