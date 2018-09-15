КГГА: мы завершаем подготовку к зимнему периоду, несмотря на сложную ситуацию с энергообеспечением

15 сентября, 2018, 15:19

Несмотря на сложную ситуацию с энергообеспечением Киева, "Киевтеплоэнерго" завершает подготовку города к зимнему периоду

Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Представитель КГГА отметил, что как и в предыдущие годы, отопительный сезон в Киеве начинают, ориентируясь на температуру воздуха.

"Как только среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8°С в течение трех суток и имеет тенденцию к снижению, то город принимает решение о развертывании системы отопления. Однако отмечу, что учреждения социальной сферы - школы, детсады, больницы и другие учреждения могут подключиться к теплу по индивидуальным заявкам - раньше или позже", - сообщил он.

Пантелеев добавил, что противоаварийные службы "Киевтеплоэнерго" ежедневно выявляют и ликвидируют от 40 до 50 повреждений. И сейчас уже почти выполнены гидравлические испытания тепловых сетей.

Для бесперебойной работы КП "Киевтеплоэнерго" получило новую специализированную технику: 12 экскаваторов JCB с навесным оборудованием, 2 крана-манипулятора, 2 аварийных автомобиля и 11 спецавариек на базе Ford. Эти авто очень необходимые для оперативной ликвидации повреждений. До конца года предприятие планирует закупить еще 8 спецаварийных автомобилей с гидравлической техникой, 2 аварийные машины полноприводные, оборудованные на случай стихийных бедствий, и асфальторез.