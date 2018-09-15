Диля попал в аварию на Варшавской трассе
Вечером 13 сентября в его автомобиль сзади въехал грузовик, от удара которой авто музыканта врезалось в маршрутку спереди, рассказал он на Facebook.
"Около 18.00 я двигался 30-40 км в час по Буче (киевский пригород - ред.) по варшавке в направлении магазина "Новус".. Потом мощный удар сзади моего авто, от которого пролетев, перед влепився в маршрутку... Я был прицеплен ремнем безопасности. Но от удара об руль и подголовник потерял сознание", - написал певец.
По его словам, полную качественную диагностику ему за деньги сделали в Октябрьской больнице города Киева, поскольку в Буче было "отношение скотское", а Киевская областная больница ему недоступна, поскольку он прописан в другой области".
Сейчас его авто, говорит Диля, находится на штрафплощадке, хотя "водитель грузовика сразу признал вину".
- Напомним, Диля победил онкозаболевание.
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