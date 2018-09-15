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ДТП с украинцами возле Петербурга: 4 погибших, 1 выживший

Четверо украинцев погибли в аварии в Ленинградской области. Еще одного гражданина Украины госпитализировали

Об этом сообщила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца, передает Еспресо.TV.

ДТП произошло в ночь на субботу. Микроавтобус столкнулся с грузовиком.

Погиб водитель и трое пассажиров "Спринтера".

Выжил 20-летний украинец, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

 

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