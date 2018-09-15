ДТП с украинцами возле Петербурга: 4 погибших, 1 выживший
15 сентября, 2018, 20:15
Четверо украинцев погибли в аварии в Ленинградской области. Еще одного гражданина Украины госпитализировали
Об этом сообщила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца, передает Еспресо.TV.
ДТП произошло в ночь на субботу. Микроавтобус столкнулся с грузовиком.
Погиб водитель и трое пассажиров "Спринтера".
Выжил 20-летний украинец, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
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