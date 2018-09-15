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Банки Китая поддержали международные санкции против Кремля

Китайские банки, ссылаясь на антироссийские санкции США и Евросоюза, отказываются проводить транзакции с участием компаний РФ

Об этом рассказал глава представительства Центробанка России в Китае Владимир Данилов, пишет Сегодня.uа.

"Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР часто ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводятся в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков, которые не имеют оснований", - подчеркнул Данилов.

Также Данилов сообщил, что количество транзакций в рублях и юанях продолжает увеличиваться, но большая их часть по-прежнему осуществляется в долларах.

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