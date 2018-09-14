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Из-за отравления в Днепре госпитализировали уже 18 детей, полиция открыла производство


фото: dp.informator
В Днепре из-за отравления в школе №62 госпитализировали уже 18 детей с жалобами на ухудшение самочувствия

Об этом сообщает Радио Свобода.

Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция. Дети в состоянии средней тяжести находятся в инфекционных отделениях разных больниц города.

В то же время, полиция открыла уголовное производство из-за заболевания школьников в Днепре.

По данным правоохранителей, производство открыли по статье 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных норм и правил).

 
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