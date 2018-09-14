Возрастет ли в ближайшее время стоимость пассажирских перевозок. Комментарий "УЗ"
Об этом заявил “Громадському” и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
Он отметил, что в 2018 году пассажирские перевозки в Украине дорожали дважды, каждый раз на 12%. По его словам, по сравнению со многими другими странами, в Украине очень дешевая стоимость проезда по железной дороге. В то же время, качество не настолько низкое, насколько низка стоимость.
“Других повышений в этом году мы не планируем", - отметил он.
Кроме этого, Кравцов сообщил, что есть много морально устаревших пассажирских поездов, “Укрзализныця” вводит классы, чтобы их обновить. Но сейчас в Министерстве инфраструктуры задержка с документами.
“Документы уже более полугода обсуждаются в Министерстве инфраструктуры. Вопрос мне кажется очень простым, но пока его до конца не решили. Есть определенные задержки не по нашей вине", - пояснил Кравцов.
- Ранее отмечалось, что "Укрзализныця" планирует планирует разделить пассажирские перевозки на три класса.
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