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Возрастет ли в ближайшее время стоимость пассажирских перевозок. Комментарий "УЗ"


фото: cfts.org.ua
ПАО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки в 2018 году

Об этом заявил “Громадському” и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Он отметил, что в 2018 году пассажирские перевозки в Украине дорожали дважды, каждый раз на 12%. По его словам, по сравнению со многими другими странами, в Украине очень дешевая стоимость проезда по железной дороге. В то же время, качество не настолько низкое, насколько низка стоимость.

“Других повышений в этом году мы не планируем", - отметил он.

Кроме этого, Кравцов сообщил, что есть много морально устаревших пассажирских поездов, “Укрзализныця” вводит классы, чтобы их обновить. Но сейчас в Министерстве инфраструктуры задержка с документами.

“Документы уже более полугода обсуждаются в Министерстве инфраструктуры. Вопрос мне кажется очень простым, но пока его до конца не решили. Есть определенные задержки не по нашей вине", - пояснил Кравцов.

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