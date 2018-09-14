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Во Львове туристка выпала со второго этажа и погибла

Во Львове в результате падения из окна на втором этаже погибла 24-летняя девушка

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на полицию.

Событие произошло ночью на  ул. Городоцкой, 39.

Девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия. По предварительной информации, полиция рассматривает версию самоубийства.

"Сообщение о происшествии поступило около 2:15. Как выяснили правоохранители, из окна квартиры на втором этаже упала девушка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Полиция устанавливает обстоятельства и причины. Назначена экспертиза", – сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

На месте работала следственно-оперативная группа. Как выяснили правоохранители, женщина - жительница Жовквы. На вул. Городоцкой, 39 она снимала квартиру. Пока в полиции не сообщили, был ли еще кто в квартире, из окна которой выпала женщина.

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