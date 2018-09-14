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В Украине только 12% граждан готовы участвовать в массовых протестах, - опрос

Согласно опросу, проведенному в сентябре, только 12% украинцев поддерживают протестные акции и готовы принять в них участие непосредственно
Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательских центров Разумкова, КМИС и СОЦИС.
 
Как отмечается, на вопрос, поддерживаете ли вы проведение в настоящее время в Украине массовых протестных акций, 55,9 % сказали - "нет, не поддерживают". 25,8 % заявили, что поддерживают, но лично не будут принимать в таких протестах участие.
 
Тех, кто поддерживает и готовы участвовать в протестах лично, оказалось 12,2 %. При этом 6,1 % опрошенных отказались отвечать вообще.
 
Кроме того, людей спросили о том, как они оценивают нынешнюю ситуацию в Украине.
 
Среди опрошенных 66,6 % украинцев назвали ситуацию в стране напряженной. Взрывоопасной считают 23,5 % граждан, стабильной ситуацию в стране назвали 7,1 %, отказались отвечать или не знали ответа 2,9 %.
 
Также опрашиваемые ответили на вопрос :”Какие проблемы вы считаете наиболее актуальными по месту вашего проживания?”.

На первом месте оказался "военный конфликт на Востоке Украины” - 59,9%. Затем следуют низкий уровень зарплаты или пенсии (48,2%), повышение тарифов на коммунальные услуги (42,6%), повышение цен на основные товары ( 28,0%), взяточничество и коррупция центральной власти (22,3%).

Также людей беспокоят отсутствие работы, безработица (21,4%), коррупция в судах, полиции, прокуратуре (14,9%), социальное расслоение, пропасть между бедными и богатыми (11,7%) и невозможность получить качественное медицинское обслуживание - 11,1%.

Опрос проводился по выборке, которая репрезентует взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), деление на регионы и тип поселения (город/село). Всего было опрошено 10005 респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 23 минуты.
  • Украинцы также назвали кандидатов в президенты, которые по их мнению наиболее интересны для России.
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