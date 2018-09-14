В штате Массачусетс прозвучала серия взрывов: один человек погиб и 12 постраждли

14 сентября, 2018, 09:51

В американском штате Массачусетс близ Бостона прозвучала серия из 70 взрывов, от которых пострадало по меньшей мере 12 человек и один человек погиб

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

По предварительно информации, взрывы произошли из-за утечки газа. Во все дома газ поставляла компания Columbia Gas, которая ранее сообщала о проблемах на линиях.

Во избежание смертальних случаев, полиция и спасатели приказали жителям соседних с пострадавшими домов, и домов, которые обслуживает компания Columbia Gas, эвакуироваться.

Местные власти сообщают, что пожарные соревнуются с огнем в Лоуренсе, Андовере и Северном Андовере, в 40 км к северу от Бостона.

"Улицы потемнели, когда власти отключили электроэнергию и закрыла газовую службу, чтобы остановить дальнейшие взрывы", - говорится в сообщении.

Полиция штата Массачусетс заявила, что в целом было зарегистрировано 70 пожаров, взрывов или расследования утечки газа.