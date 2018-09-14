В штате Массачусетс прозвучала серия взрывов: один человек погиб и 12 постраждли
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
По предварительно информации, взрывы произошли из-за утечки газа. Во все дома газ поставляла компания Columbia Gas, которая ранее сообщала о проблемах на линиях.
Во избежание смертальних случаев, полиция и спасатели приказали жителям соседних с пострадавшими домов, и домов, которые обслуживает компания Columbia Gas, эвакуироваться.
Местные власти сообщают, что пожарные соревнуются с огнем в Лоуренсе, Андовере и Северном Андовере, в 40 км к северу от Бостона.
"Улицы потемнели, когда власти отключили электроэнергию и закрыла газовую службу, чтобы остановить дальнейшие взрывы", - говорится в сообщении.
Полиция штата Массачусетс заявила, что в целом было зарегистрировано 70 пожаров, взрывов или расследования утечки газа.
MSP Fusion Center has current updated tally of responses to fires/explosions/investigations of gas odor at 70. Spread over wide swath of south #Lawrence and northern part of #NorthAndover with several others across Merrimack River in north Lawrence. pic.twitter.com/a7kBYaWFrJ— Mass State Police (@MassStatePolice) 13 сентября 2018 г.
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