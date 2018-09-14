В Полтаве уволили с должности скандального мэра Мамая
Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщила в эфире Еспресо.TV корреспондент регионального агентства Карина Москаленко.
По ее словам, увольнение одиозного мэра стало по-настоящему интереснім и неожиданным событием для всех полтавчан.
"Такого поворота событий никто не ожидал. О досрочном прекращении полномочий Александра Мамая депутаты голосовали тайно около получаса. Перед этим депутат горсовета Эдуард Волков, он же и председатель счетной комиссии зачитал перечень неправомерных действий городского головы Александра Мамая: среди них и передача коммунальной техники частным организациям, и повышение стоимости проезда в городе, и размещение временных сооружений, которые не обсуждались на депутатской комиссии и прочее", - сообщила журналистка.
В общем, по ее словам, о досрочном прекращении полномочий проголосовали 29 депутатов. Сам Мамай не появился на заседание внеочередной сессии горсовета, на связь с журналистами также не вышел.
- Напомним, в апреле Мамай, получив протокол о коррупции, сбежал из страны. Однако потом заявил, что просто уехал в отпуск.
- Позже, 4 сентября, мэр Полтавы Александр Мамай, которого принудительно доставили в Октябрьский районный суд, сбежал с заседания.
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