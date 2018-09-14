В Одессе задержали пророссийского агитатора

14 сентября, 2018, 13:45

В Одессе сотрудники СБУ разоблачили агитатора, который распространял антиукраинские материалы через соцсети

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что мужчина популяризировал на персональных страницах соцсетей террористические организации "Л/ДНР". Также злоумышленник размещал сепаратистскую агитацию для пропаганды идей относительно изменений в незаконный способ административно-территориального устройства нашего государства.

Во время санкционированных следственных действий оперативники спецслужбы обнаружили по месту жительства злоумышленника мобильные гаджеты с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта дела. Агитатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.