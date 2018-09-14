В Минфине рассказали подробности в деле "долга Януковича"

14 сентября, 2018, 14:56

После решения британского Апелляционного суда об отмене принудительного взыскания с Украины в пользу России $3 млрд "долга Януковича" Украина рассчитывает убедить Верховный суд признать и оставить в силе выводы Апелляционного суда

Об этом сообщает пресс-служба Минфина Украины.

"В любом случае, Украина с нетерпением ждет возможности вскоре заявить свои доводы и предоставить доказательства произвольных актов агрессии России в ходе полного и открытого рассмотрения дела в английском суде", - отмечают в Минфине.

В то же время и. о. министра финансов Украины Оксана Маркарова отметила, что решение британского Апелляционного суда означает, что вопрос ответственности России за свои противоправные действия будет приниматься во внимание во время дальнейшего рассмотрения.

"Украина приветствует предоставленную возможность в полном объеме представить и доказать свою позицию о неправомерности действий России. Россия должна нести ответственность за свои международно-противоправные деяния, и английский суд четко дал понять, что не будет уклоняться от принятия решения по этому вопросу", - заявила Маркарова.

В Минфине рассказали, что в своем единогласном решении все три судьи Апелляционного суда Англии согласились с тем, что судья в первой инстанции ошибочно отказал Украине в судебном рассмотрении доводов защиты относительно принуждения к взысканию и также ошибочно отказал Украине в постоянной остановке производства в случае, если английский суд не может рассматривать аргументы Украины относительно принуждения.

Апелляционный суд постановил, что позиция относительно принуждения подлежит полному и открытому судебному разбирательству, а следовательно Апелляционный суд не вынесет решение против Украины.

"Украина заявляет, что якобы заключенные соглашения в отношении "российских" облигаций являются ничтожными и не подлежат принудительному исполнению ввиду произвольных угрозх и актов политической и военной агрессии России против Украины", - отмечают в Минфине.

В своем решении Апелляционный суд признал, что Россия "требует от суда рассмотрения требований по договору без предоставления Украине возможности защищаться, выдвигая довод защиты о принуждении в ходе судебного разбирательства". Апелляционный суд отметил, что выбранная Россией тактика противоречит "принципам правосудия" и является "несправедливой".

Одним из мотивов отмены судом предыдущего решения стало то, что судья первой инстанции не принял во внимание аргумент Украины, что "ни одна страна не имеет права использовать в свою пользу собственные нарушения международного права".

Апелляционный суд также отметил, что британское правительство "считает действия России по оккупации Крыма и оказание помощи боевикам на востоке Украины в противостоянии украинской власти прямым нарушением обязательств России по международному праву, в том числе, в частности, обязательств в соответствии с императивными нормами, отраженными в статье 2(4) Устава ООН".